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Автомобиль врезался в остановку на Каширском шоссе: 1 пострадавший

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
02:33
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Поздно вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Каширском шоссе, напротив дома № 45, автомобиль "Шевроле" вылетел с дороги, врезался в столб, после чего влетел в остановку общественного транспорта. В результате ДТП 1 человек получил травмы. После осмотра его с переломами госпитализировали в больницу города. Причины ДТП установит группа разбора.

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