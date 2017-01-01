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Главная  /  Репортажи  /  Два автомобиля столкнулись на улице Подольских Курсантов на юге Москвы: тяжело пострадал водитель

Два автомобиля столкнулись на улице Подольских Курсантов на юге Москвы: тяжело пострадал водитель

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
02:34
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Ночью на юге Москвы произошло ДТП, в котором 1 человек тяжело пострадал. На пересечении улиц Подольских Курсантов и Проектируемого проезда № 5108 произошло столкновение автомобилей "Форд Фокус" и "Тойота". Водитель автомобиля "Форд" двигался по Проектируемому проезду № 5108 в сторону улицы Подольских Курсантов, не доезжая нескольких метров до перекрёстка автомобиль на полном ходу врезался в стоящий на светофоре автомобиль "Тойота". От сильного удара, автомобиль "Тойота" выбросило на перекрёсток и развернуло поперёк дороги, а автомобиль "Форд" продолжил движение и смог остановиться лишь через 50 метров, врезавший в оградительный забор. В результате ДТП, водитель автомобиля "Форд", девушка 1993 г. р. получила тяжёлые травмы, с открытым переломом ног и черепно-мозговой травмой была госпитализирована в больницу города, второй водитель не пострадал. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Причины ДТП установит группа разбора.

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