Несколько серьёзных подтоплений образовалось на юге Москвы

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Сильный проливной дождь, начавшийся в Москве вечером привёл к локальным и сильным подтоплениям проезжей части. Так глубокая лужа образовалась в двух рядах на Каширском шоссе, напротив дома № 45. Автомобилисты были вынуждены снижать скорость. Через некоторое время на место подъехала аварийная бригада Мосводостока, которые начали откачивать скопившуюся воду. Также сильное подтопление образовалось на улице Кирпичные Выемки, в районе дома № 7, там подтопленным оказалась полностью проезжая часть на протяжении 100 метров, а глубина лужи местами было около 30 см.