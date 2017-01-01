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Несколько серьёзных подтоплений образовалось на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
02:44
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Сильный проливной дождь, начавшийся в Москве вечером привёл к локальным и сильным подтоплениям проезжей части. Так глубокая лужа образовалась в двух рядах на Каширском шоссе, напротив дома № 45. Автомобилисты были вынуждены снижать скорость. Через некоторое время на место подъехала аварийная бригада Мосводостока, которые начали откачивать скопившуюся воду. Также сильное подтопление образовалось на улице Кирпичные Выемки, в районе дома № 7, там подтопленным оказалась полностью проезжая часть на протяжении 100 метров, а глубина лужи местами было около 30 см.

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