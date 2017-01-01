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"Петровские забавы" на главной площади Липецка

Автор:
Иринка
Дата публикации:
02:57
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"Петровские забавы" сегодня в Липецке открыли Новогодние празднества. Дети и взрослые могли сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, покататься на веселом трамвайчике, поучаствовать в конкурсах, увидеть парад Новогодних персонажей и, конечно, зажгли главную елку города. В качестве диджея на новогодних гуляньях был самый настоящий Дед Мороз, которому даже дождь не помешал прийти на праздник.

Липецк, площадь Петра Великого, 1
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