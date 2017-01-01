"Lamborghini" и песковоз столкнулись на Ярославском шоссе

Автор: Разведчик Дата публикации: 05:08

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Столкнулись грузовик "МАН" и "Lamborghini". Оба автомобиля двигались попутно в сторону Москвы. На 22 километре автотрассы произошло столкновение грузовика и легкового авто. После аварии водитель большегруза применил экстренное торможение. На мокрой после дождя дороге "МАН" занесло и груженый песком грузовик опрокинулся на правый бок. В результате аварии никто не пострадал. На месте работали пожарные, спасатели, полицейские и наряды ДПС. Движение в сторону Москвы было затруднено. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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4 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198775

Московская область, г.о. Мытищи, 22 км Ярославского шоссе