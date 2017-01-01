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Самосвал перевернулся на МКАД

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
06:00
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Перевернулся самосвал "Скания". Грузовик груженый глиной двигался по МКАД в сторону Ясенево. В районе развязки с Профсоюзной улицей грузовик потерял управление при резком торможении. Машину раскачало и вскоре самосвал опрокинулся на левый бок. На дорогу высыпалось около 10 тонн глины. Водитель самосвала получил травмы, помощь ему была оказана на месте. Движение по внешней стороне МКАД было полностью перекрыто на 2 часа. В течение этого времени спецтехника убирала с проездей части глину, а специальный грузовой эвакуатор поднимал на колеса и эвакуировал с места аварийный грузовик.

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