Челябинск задыхается от едкого дыма (ВИДЕО)

Автор: Виталий Петрович Дата публикации: 14:51

33

33 0

33

33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198931

Челябинск задыхается от едкого дыма. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.По словам автора видео, утром из труб с территории местного предприятия ООО "Конар" пошёл чёрный дым. От которого центр города накрыла сизая дымка. При этом, смог имеет неприятный запах. "Вот этим, товарищи, мы дышим," - рассказывает мобильный репортёр."В то время как администрация с экологами заполняют бумаги и бланки по эффективным экологическим мерам, городу нечем дышать!" - пишет автор видео.