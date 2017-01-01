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Челябинск задыхается от едкого дыма (ВИДЕО)

Автор:
Виталий Петрович
Дата публикации:
14:51
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Челябинск задыхается от едкого дыма. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

По словам автора видео, утром из труб с территории местного предприятия ООО "Конар" пошёл чёрный дым. От которого центр города накрыла сизая дымка. При этом, смог имеет неприятный запах. "Вот этим, товарищи, мы дышим," - рассказывает мобильный репортёр.

"В то время как администрация с экологами заполняют бумаги и бланки по эффективным экологическим мерам, городу нечем дышать!" - пишет автор видео.
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