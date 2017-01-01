Челябинск задыхается от едкого дыма (ВИДЕО)
- Автор:
- Виталий Петрович
- Дата публикации:
- 14:51
-
- 33
По словам автора видео, утром из труб с территории местного предприятия ООО "Конар" пошёл чёрный дым. От которого центр города накрыла сизая дымка. При этом, смог имеет неприятный запах. "Вот этим, товарищи, мы дышим," - рассказывает мобильный репортёр.
"В то время как администрация с экологами заполняют бумаги и бланки по эффективным экологическим мерам, городу нечем дышать!" - пишет автор видео.
- 33
Комментарии (0)