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Главная  /  Репортажи  /  Сцена рухнула на музыкальном фестивале в Бразилии: погиб один человек

Сцена рухнула на музыкальном фестивале в Бразилии: погиб один человек

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:56
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Штормовой ветер свалил сцену на фестивале электронной музыки в Бразилии. Мобильному репортеру удалось снять шокирующие кадры.

По словам автора этого видео, ураган буквально за секунду сорвал тенты с металлической конструкции. Через мгновение она неожиданно начала разрушаться. Тяжелая балка упала на голову ди-джея.

Но что самое удивительное - публика в этот момент продолжала танцевать. Ди-джей, как сообщается, погиб под обломками. Еще три человека получили ранения.

Как поясняют интернет-пользователи, организаторов фестиваля предупредили о надвигающемся шторме, однако они не обратили на это внимания.


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