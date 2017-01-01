Сцена рухнула на музыкальном фестивале в Бразилии: погиб один человек
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:56
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По словам автора этого видео, ураган буквально за секунду сорвал тенты с металлической конструкции. Через мгновение она неожиданно начала разрушаться. Тяжелая балка упала на голову ди-джея.
Но что самое удивительное - публика в этот момент продолжала танцевать. Ди-джей, как сообщается, погиб под обломками. Еще три человека получили ранения.
Как поясняют интернет-пользователи, организаторов фестиваля предупредили о надвигающемся шторме, однако они не обратили на это внимания.
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