Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 19 декабря 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 15:04
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В программу, показанную в эфире 19 декабря, вошли кадры о том, как сильный гололёд образовался на улицах в Великобритании, кадры о том, как снежная лавина сошла в горах в Пакистане, кадры о том, как забавный автомобиль запечатлели на заснеженных улицах Детройта и кадры о том, как неизвестные кидались петардами в прохожих из автомобиля в Минске.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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