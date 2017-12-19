Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Сильный туман опустился на северо-запад столицы

Сильный туман опустился на северо-запад столицы

Автор:
mars66
Дата публикации:
15:19
  • 66
  • 2

На северо-запад Москвы в районе Митино опустился сильный туман. Видимость резко упала. Возможно увеличение количества ДТП на дорогах.


  • 66
  • 2

Комментарии (2)

  • Стрелец
    17:07
    М24 - 17:06 19.12.2017
  • MRSlava
    17:38
    Репортаж показан по ТК "Москва 24" в 17:05 19.12.17. Копия эфира добавлена.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:15 | alextsaryev99
В МЧС предупредили о сильном тумане и гололедице в Москве и Московской области
18 0
18:37 | Max_019
Погода вечером во вторник в столице
36 1
03:03 | Стрелец
Северо-запад столицы засыпало снегом
19 0
17:32 | Uwis
На Москву опустился туман, продолжается таяние снега
63 0
13.12 00:49 | Стрелец
Приём населения в правлении ЖСК "Митино-2"