Ход работ по строительству вестибюлей станции метро «Ховрино» и благоустройству территории
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 15:45
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- 38
Продолжается строительство станции метро «Ховрино», отделка и облицовка вестибюлей и благоустройство территории. Работа идёт полным ходом. Пока одни метростроевцы работают под землёй, другие строители работают над облицовкой вестибюлей метро. Кроме того идёт благоустройство территории возле метро: заливается тротуар, прокладываются коммуникации и т.д.
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