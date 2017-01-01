Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ход работ по строительству вестибюлей станции метро «Ховрино» и благоустройству территории

Ход работ по строительству вестибюлей станции метро «Ховрино» и благоустройству территории

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
15:45
  • 38
  • 1

Продолжается строительство станции метро «Ховрино», отделка и облицовка вестибюлей и благоустройство территории. Работа идёт полным ходом. Пока одни метростроевцы работают под землёй, другие строители работают над облицовкой вестибюлей метро. Кроме того идёт благоустройство территории возле метро: заливается тротуар, прокладываются коммуникации и т.д.

  • 38
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    16:34
    В 16:26, 19.12. на АГН http://www.mskagency.ru/materials/2736073
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:16 | LaimeLaim
Напоминания о выборах в 2018 году
31 5
19:00 | Гринфельд Павел
Пресс-конференция, посвящённая итогам работы Московского метро в 2017 году
297 0
16.12 20:03 | Max_019
Ход работ на месте станции метро «Ховрино»
576 1
17.08 11:53 | denis947
Территорию ховринской заброшенной больницы в Москве застроят жильем