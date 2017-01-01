Ход работ по строительству вестибюлей станции метро «Ховрино» и благоустройству территории

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Продолжается строительство станции метро «Ховрино», отделка и облицовка вестибюлей и благоустройство территории. Работа идёт полным ходом. Пока одни метростроевцы работают под землёй, другие строители работают над облицовкой вестибюлей метро. Кроме того идёт благоустройство территории возле метро: заливается тротуар, прокладываются коммуникации и т.д.