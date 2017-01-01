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Уссурийские автомобилисты устроили новогодний флешмоб

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:24
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Автомобилисты Уссурийска устроили новогодний флешмоб, выстроив машины в форме огромной елки.

Как видно на этих кадрах, для акции они выбрали подходящую площадку около дороги, и пригнали более сотни автомобилей. Огромную переливающуюся мозаику выстраивали несколько часов, с помощью JPS.

Роль огоньков гирлянды выполняли автомобильные фары. Картинку выравнивали с помощью коптера.

А когда зашло солнце, участники флешмоба сняли с высоты птичьего полета на видео живую новогоднюю открытку.
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