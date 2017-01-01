Уссурийские автомобилисты устроили новогодний флешмоб
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:24
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- 21
Как видно на этих кадрах, для акции они выбрали подходящую площадку около дороги, и пригнали более сотни автомобилей. Огромную переливающуюся мозаику выстраивали несколько часов, с помощью JPS.
Роль огоньков гирлянды выполняли автомобильные фары. Картинку выравнивали с помощью коптера.
А когда зашло солнце, участники флешмоба сняли с высоты птичьего полета на видео живую новогоднюю открытку.
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