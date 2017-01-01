Легковушка и КамАЗ едва не столкнулись на дороге в Самаре (ВИДЕО)

Автор: Наталья Трякина Дата публикации: 15:39

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33 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198938

Легковушка и КамАЗ едва разминулись на дороге в Самаре. Захватывающие дух кадры прислала автоледи, находившаяся за рулём легковушки.Мобильный репортёр рассказывает, что в какой-то момент поняла, что просто не сможет остановиться. "Хоть и скорость была небольшая, но тормозов как будто не было, машину несло на этот "КамАЗ". Дорога была очень скользкой," - пишет жительница Самары."Жаль, что микрофон на регистраторе был выключен. Иначе было бы слышно, как я сигналила большегрузу, как только "КамАЗ" подъехал к перекрестку. Я всегда заранее сигналю, даю понять, что не смогу остановиться," - рассказывает водитель.По счастливой случайности машинам удалось разминуться и избежать столкновения.