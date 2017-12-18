Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  "Кто меньше обольётся?": забавный челлендж набирает популярность в Сети

"Кто меньше обольётся?": забавный челлендж набирает популярность в Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
15:49
  • 27
  • 0

В Сети набирает популярность хэштег #StraightArmChallenge . Всё дело в том, что пользователи устроили новый флешмоб. И под этим тегом выкладывают в Интернет забавные видео.

Глубокого смысла в челлендже, как сообщается, на этот раз нет. Герои роликов выясняют, кто меньше обольётся, если пить на вытянутой руке.

Назвать такой способ удобным сложно. Как правило, никому не удаётся остаться сухим после испытания. Но это не ограничивает креативных юзеров. Кто-то рискнул попить воды сразу из двух бутылок. Любители погорячее взяли чашки с чаем и кофе.

В общем, ни ёмкость, ни жидкость особого значения не имеют. Главное, весело!

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

88 0
08.12 14:44 | 04021984
В Саратове дорога покрылась опасной наледью из-за протекающей канализации (ВИДЕО)
34 0
14:51 | Виталий Петрович
Челябинск задыхается от едкого дыма (ВИДЕО)
22 0
15:24 | mreportertv
Уссурийские автомобилисты устроили новогодний флешмоб
94 0
04.04 15:36 | mreportertv
Взрыв в петербургском метро: реакция соцсетей
126 0
04.12 14:48 | mreportertv
Магия или мастерство: новый челлендж с невидимой коробкой набирает популярность в Сети