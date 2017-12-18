"Кто меньше обольётся?": забавный челлендж набирает популярность в Сети
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:49
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Глубокого смысла в челлендже, как сообщается, на этот раз нет. Герои роликов выясняют, кто меньше обольётся, если пить на вытянутой руке.
Назвать такой способ удобным сложно. Как правило, никому не удаётся остаться сухим после испытания. Но это не ограничивает креативных юзеров. Кто-то рискнул попить воды сразу из двух бутылок. Любители погорячее взяли чашки с чаем и кофе.
В общем, ни ёмкость, ни жидкость особого значения не имеют. Главное, весело!
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