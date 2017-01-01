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Оперативные службы ТиНАО провели тренировку по ликвидации крупного ДТП

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:36
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В целях повышения готовности органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций в зимний период Московская городская территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 19 декабря приняла участие в комплексной тренировке с органами управления и силами функциональных и территориальных подсистем РСЧС. Замыслом данной тренировки предусмотрены сценарии ликвидации крупных заторов на федеральных автотрассах, дорожно-транспортные происшествия на железнодорожном транспорте, аварии на объектах инфраструктуры, вызванные с неблагоприятными метеоусловиями. В столичном регионе тренировка проходит под руководством начальника Главного управления МЧС России по г. Москве Ильи Денисова. По замыслу учений, на территории новой Москвы, в поселении Щаповское вследствие резкого ухудшения погодных условий, вызванных прохождением атмосферного фронта, произошло ДТП с участием легкового и грузового транспорта в районе пересечения Варшавского шоссе с Московским малым кольцом. В результате данной аварии пострадало 12 человек.

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