Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мультимедийное поздравление с Новым годом

Мультимедийное поздравление с Новым годом

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:16
  • 14
  • 0

На Новом Арбате горожан и гостей столицы поздравляют с мультимедийного экрана с Новым годом!

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:16 | LaimeLaim
Напоминания о выборах в 2018 году
24 0
12.12 10:00 | Uwis
Новогодний арт-объект в виде поздравительной открытки на Ярославском вокзале