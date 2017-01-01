Сильный туман на Севастопольском проспекте, видимость почти нулевая. Съемка с балкона 15 этажа

Автор: Андрей Ившин Дата публикации: 17:32

28

28 0

Сильный туман на Севастопольском проспекте, видимость почти нулевая. Съемка с балкона 15 этажа