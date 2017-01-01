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Сильный туман на Севастопольском проспекте, видимость почти нулевая. Съемка с балкона 15 этажа

Автор:
Андрей Ившин
Дата публикации:
17:32
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  • 0

Сильный туман на Севастопольском проспекте, видимость почти нулевая. Съемка с балкона 15 этажа

  • 28
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