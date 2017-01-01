Садовое кольцо встало в длинную пробку против часовой стрелки
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 18:36
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- 17
Садовое кольцо встало в длинную пробку против часовой стрелки. Автомобили плотным потоком медленно двигаются. Яндекс.карты довольно большой путь показывают красное. Автомобили оперативных соужб объезжают пробку по встречной полосе с включёнными проблесковыми маяками и звуковой сигнализацией. Локация съёмки: площадь Красные Ворота, улица Садовая-Черногрязская, площадь Цезаря Куникова.
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