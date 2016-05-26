Пресс-конференция, посвящённая итогам работы Московского метро в 2017 году

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 19:00

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49 5 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198952

В здании ГУП "Московский метрополитен" завершилась пресс-конференция, посвящённая итогам работы столичного метро в 2017 году. Начальник метрополитена Виктор Козловский и его заместители рассказали, что удалось сделать в 2017 году и о планах на 2018 год.В Московском метро работает более 50 тысяч человек. В различных подразделениях работают более 15 тысяч сотрудников в возрасте до 35 лет (около 30% от общей численности), которых объединяет Совет молодёжи. Совет ветеранов, объединяющий работников и пенсионеров (бывших работников) Московского метрополитена, сегодня насчитывается 6,5 тысяч человек. В текущем году на базе Российского университета транспорта начала функционировать кафедра "Метрополитены". В начале октября 2017 года на базе Московского метрополитена создан Технический комитет по стандартизации "Метрополитены".Активные пассажиры совершили 1,8 млрд поездок на метро в 2017 году. Около 105 млн пассажиров перевезли поезда "Ласточка" на Московском центральном кольце.В марте открылись 3 станции Солнцевской линии: "Минская", Ломоносовский проспект" и "Раменки". Метро стало ближе для 450 тысяч жителей четырёх районов Москвы: Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское и Дорогомилово. Более 35 тысяч пассажиров ежедневно пользуются этим участком метро. Пассажиропоток на данном участке в 2017 году составит более 7 млн человек.С апреля запущено 26 поездов нового поколения "Москва" на Таганско-Краснопресненской линии. До конца года 33 состава "Москва" будут перевозить пассажиров на фиолетовой линии метро. В настоящее время уже 40% всего парка метро, который насчитывает более 5,5 тысяч вагонов, составляют современные вагоны типа "Русич", "Ока" и "Москва".Проведены капитальные ремонты 49 эскалаторов на 37 станциях метро. До конца года завершатся работы по ремонту 8 эскалаторов. Также работы по замене эскалаторов введутся на станции "Спортивная" Сокольнической линии. Количество эскалаторов увеличится с 3 до 4, пропускная способность увеличится на 30%.Первый этап реконструкции Филёвской линии завершён в июне 2017 года. Новые пассажирские платформы возведены на станциях "Студенческая" и "Фили" (из центра). В среднем, на 100 кв. м. увеличиваются вестибюли обновлённых станций. С 4 до 3 минут сократятся интервалы движения на открытых участках Филёвской линии. Парность поездов повысится с 15 до 22 в час.В феврале 2017 года открылся центр обеспечения транспортной безопасности. 17 тысяч камер видеонаблюдения передают информацию в центр в режиме реального времени. Сотрудники службы безопасности досмотрели 73,5 млн пассажиров в 2017 году. В этом году было проверено 37 млн единиц багажа (110 тыс. единиц багажа в сутки.Интервью: Виктор Козловский - начальник Московского метро.Дмитрий Дощатов - первый заместитель начальника метрополитена - начальник дирекции инфраструктуры.Роман Латыпов - первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.