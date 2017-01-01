Дед Мороз и Снегурочка поселились на крыше Дворца пионеров

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:18

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Дед Мороз и Снегурочка украшают крышу Дворца пионеров на Воробьевых горах. На территории также работает светодиодный фонтан.