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Главная  /  Репортажи  /  Новогодняя ёлка и светодиодные деревья украшают Смоленскую площадь

Новогодняя ёлка и светодиодные деревья украшают Смоленскую площадь

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:22
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Смоленскую площадь украсила новогодняя ёлка и светодиодные деревья.

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