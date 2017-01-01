Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Групповые селфи у новогодней ёлку

Групповые селфи у новогодней ёлку

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:21
  • 17
  • 0

Большая и красивая новогодняя ёлка у главной библиотеки Москвы притягивает любителей позитивной красоты и групповых фотографий.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
21:04 | Uwis
Туман и мелкий моросящий дождь вечером в Москве
16 0
19:40 | LaimeLaim
Подготовка Нового Арбата к Путешествию в Рождество