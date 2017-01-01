Влажный, туманный и мокрый вечер в столице

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:41

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В столице влажно и тепло, горожане и гости столицы гуляют по городу. Влажность около 96%, атмосферное давление начинает ползти вверх.