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Густой туман окутал юго-западный округ в вечерние часы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:55
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В вечерние часы юго-запад столицы погрузился в густой туман. Видимость на дорогах плохая, здания скрылись во мгле.

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