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Работа полиции на месте убийства на востоке столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
20:02
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Локация съёмки: Москва, ВАО, ул. 9-я Парковая, д. 61, корп. 1. Осмотр места происшествия следственно-оперативной группой и работа полиции на месте убийства в районе Северное Измайлово. Труп обнаружен на дороге во дворе у дома № 61, корп. 1, на улице 9-я Парковая. По словам очевидцев, человека зарезали ножом в ходе конфликта. Также имеются свидетели преступления, которых сейчас опрашивает полиция. Место инцидента оцеплено лентой безопасности.

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