Подготовка к открытию 20 декабря ёлочного базара в районе Отрадное

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Из-за хвойного аромата многие до сих пор ставят в квартирах свежесрубленную ёлочку. Продавать в столице их начнут с 20 декабря. Всего откроют 206 точек в разных частях города. Все городские ёлочные базары оформят в едином стиле. В ассортименте будут представлены отечественные ели из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, а также импортные елки из Дании. Ёлки будут продаваться до 31 декабря.