Женщина и ребёнок пострадали в ДТП на Варшавском шоссе

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. На Варшавском шоссе, напротив дома № 39, столкнулись "Тойота" и грузовой манипулятор "МАЗ". Транспортные средства двигались в попутном направлении в сторону центра, в какой то момент водитель автомобиля "Тойота" начала тормозить на перекрёстке на запрещающий сигнал светофора, через несколько секунд в автомобиль сзади врезался грузовик. От сильного удара автомобиль "Тойота" отбросило вперёд примерно на 30 метров, по середине перекрёстка смог остановиться и сам грузовик. В результате ДТП травмы получили девушка водитель и пассажир ребёнок в возрасте 5 лет. После осмотра ребёнка госпитализировали в больницу города с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, женщину чуть позднее также госпитализировали в больницу в различными травмами. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Причины ДТП установит группа разбора.