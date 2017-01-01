Один человек пострадал в лобовом ДТП на Тимирязевской улице
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 21:59
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Столкновение трех легковых автомобилей, в результате которого один человек получил травмы, произошло в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В 20:14 в районе д. 12 по ул. Тимирязевская произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля - Chevrolet, Kia и Huyndai. В результате столкновения пострадал один человек», - пояснила собеседница агентства. В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
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