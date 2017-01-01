Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Один человек пострадал в лобовом ДТП на Тимирязевской улице

Один человек пострадал в лобовом ДТП на Тимирязевской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
21:59
  • 55
  • 0

Столкновение трех легковых автомобилей, в результате которого один человек получил травмы, произошло в Тимирязевском районе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. «В 20:14 в районе д. 12 по ул. Тимирязевская произошло ДТП: столкнулись три легковых автомобиля - Chevrolet, Kia и Huyndai. В результате столкновения пострадал один человек», - пояснила собеседница агентства. В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

  • 55
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
22:44 | denis947
Елочные базары открываются в столице 20 декабря
88 0
21:22 | AlTeg()
Женщина и ребёнок пострадали в ДТП на Варшавском шоссе