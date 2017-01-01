20 декабря откроют движение по путепроводу в подмосковном Одинцово

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44 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198974

Приятная новость для жителей города Одинцово: 20 декабря состоится открытие долгожданного путепровода через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД. Данный путепровод очень важен для города. Он, по сути, соединяет две его части. Теперь автомобилистам не придётся тратить как минимум полчаса, чтобы попасть с одной стороны города на другую.Путепровод состоит из 4-х полос – по две в каждую сторону. Скорость движения по дороге составит 80 км/ч. Помимо легковых автомобилей по путепроводу пойдёт и общественный транспорт.Строительство путепровода началось в 2010 году. Тогда завершили лишь первую очередь, но дальнейшие работы были заморожены из-за финансовых проблем. Строительство было возобновлено весной 2016 года. И вот настал тот день, когда путепровод всё же открывают.Московская область, г.о. Одинцово, Коммунальный проезд / ул. Маковского