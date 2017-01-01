20 декабря откроют движение по путепроводу в подмосковном Одинцово
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 22:32
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Путепровод состоит из 4-х полос – по две в каждую сторону. Скорость движения по дороге составит 80 км/ч. Помимо легковых автомобилей по путепроводу пойдёт и общественный транспорт.
Строительство путепровода началось в 2010 году. Тогда завершили лишь первую очередь, но дальнейшие работы были заморожены из-за финансовых проблем. Строительство было возобновлено весной 2016 года. И вот настал тот день, когда путепровод всё же открывают.
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