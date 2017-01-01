Елочные базары открываются в столице 20 декабря
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 22:44
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Елочные базары в Москве начнут работу 20 декабря 2017 г. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. «В Москве 20 декабря откроются елочные базары: 206 точек во всех районах города. В продаже будут не только ели, но и сосны, пихты, лапник и саженцы», - написал Сергей обянин. Один из елочных базаров в ЮАО в Шипиловском проезде у станции метро "Орехово".
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