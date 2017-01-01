Новый путепровод в центре Одинцова свяжет две части города 20 декабря

Автор: denis947 Дата публикации: 19.12 23:03

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В среду, 20 декабря, состоится долгожданное открытие путепровода через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД. Данный путепровод очень важен для города Одинцово, он, по сути, соединяет две его части. Теперь автомобилистам не придётся тратить как минимум полчаса, чтобы попасть с одной стороны города на другую. Путепровод состоит из 4-х полос – по две в каждую сторону. Скорость движения по дороге составит 80 км/ч. Помимо легковых автомобилей по путепроводу пойдёт и общественный транспорт. Строительство путепровода началось в 2010 году. Тогда завершили лишь первую очередь, но дальнейшие работы были заморожены из-за финансовых проблем. Строительство было возобновлено весной 2016 года. И вот настает тот день, когда путепровод всё же открывают. Отличный подарок жителям Одинцово на Новый год от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.