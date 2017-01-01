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Яркие «золотые» деревья и сразу две ёлки-красавицы радуют людей на Семёновской площади в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19.12 23:44
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Яркие «золотые» деревья и сразу две ёлки-красавицы радуют жителей и гостей столицы на Семёновской площади. «Золотые» деревья «растут» на тротуаре вдоль ярмарки, одна из ёлок, с красивыми, мигающими разными цветами, варежками стоит неподалёку, а вторая ёлка стоит на самой площади, ближе к вестибюлю станции метро «Семёновская». Новогоднее настроение всем обеспечено, кто здесь проходит мимо или просто гуляет.

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