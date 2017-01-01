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Презентация библиотеки состоялась на Белорусском вокзале в поезде "Стриж" Москва - Берлин

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
19.12 23:49
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Поезд №13/14 STRIZH Берлин – Москва из первого «литературного» рейса 19 декабря прибыл в Москву на Белорусский вокзал. Проект реализовался совместно с Федеральной пассажирской компанией и Посольством Федеративной Республики Германия в России. Книги предоставлены Гёте-Институтом в Москве, Объединением имени Германа фон Гельмгольца в РФ, а также Франкфуртской книжной ярмаркой и её представительством в России – Центром немецкой книги в Москве.

Пассажиры во время путешествия познакомились с культурой России и Германии через художественные произведения и научно-популярную литературу. В библиотеке представлено порядка 30 книг: классика, познавательная литература об изобретениях, искусстве, культуре и философии, краткие учебные пособия для тех, кто изучает немецкий язык, сказки и приключения для детей и многое другое для читателей всех возрастов. Немецкие авторы представлены на русском языке и в оригинале, произведения русских писателей – в переводах на немецкий язык. В дальнейшем список литературы может быть расширен.

На немецком языке представлены: произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, сборники стихотворений Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой; пьесы и рассказы А.П. Чехова; русские народные сказки, «Волшебник изумрудного города» (А. Волков) и др. Также представлено несколько книг в оригинале (сказки для детей, научно-популярная).

На русском языке: произведения И.В. Гёте, Ф. Шиллера, Э.-М. Ремарка, Ф. Ницше («Афоризмы», «Весёлая наука»), книги для детей (сказки братьев Гримм, «Тим Талер, или проданный смех» и другие), научно-популярные книги для детей и взрослых, а также пособия для изучающих немецкий язык.

Интервью:

Алексей Жигунов - Генеральный директор АО «ФПК».

Рюдигер фон Фрич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации.

Москва, ЦАО, площадь Тверской Заставы, д. 7
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