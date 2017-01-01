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Пасмурный вечер в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
00:02
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  • 0

В Москве пасмурно и сыро. Временами идёт моросящий дождь. Температура держится на нулевой отметке.

  • 24
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