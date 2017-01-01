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Ледяной дождь и снегопад прошли в Тамбове 19 декабря

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
01:29
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19 декабря в Тамбове и области прошли осадки (Дождь, ледяной дождь, мокрый снег, снег), диаметр отложения при гололеде составлял 6 мм. Температура воздуха: ночью 0°С, утром и днем -1°С, вечером -2°С, за сутки выпало 8 мм осадков. Ледяной дождь привёл к образованию ледяной корки на всех открытых поверхностях, в том числе на контактной сети троллейбусов. Из-за аномально тёплой погоды, которая наблюдается в Тамбове на протяжении всего месяца, на некоторых деревьях появились маленькие листочки.

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