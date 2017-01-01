Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пансионат для пожилых людей в деревне Картмазово

Пансионат для пожилых людей в деревне Картмазово

Автор:
denis947
Дата публикации:
11:00
  • 20
  • 0

Пансионат для пожилых людей в деревне Картмазово, где накануне произошел пожар.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

2 0
12:11 | Sargo
МЦК: необычный взгляд на туман в городе
64 1
19.12 23:03 | denis947
Новый путепровод в центре Одинцова свяжет две части города 20 декабря
14 1
11:42 | Sargo
Адресные планы Мурманского проезда, где сегодня автомобилт сбил мать с 5-ти летним ребенком
267 3
19.12 12:57 | Разведчик
9 человек пострадали при пожаре в пансионате для пожилых людей в деревне Картмазово Новой Москвы