Карета скорой помощи врезалась в здание городского суда в Саяногорске (ВИДЕО)
- Автор:
- Scorpion19rus
- Дата публикации:
- 11:33
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По словам очевидцев, автомобиль медиков двигался в сторону городской больницы. В салоне находился пациент. Скорая, при этом, ехала с включенными проблесковыми маячками и в сопровождении звукового сигнала. "Проезжая перекрёсток, водитель скорой помощи, продолжил движение на красный свет - не убедившись в том, что его пропускают," - рассказывает автор видео.
На кадрах с камер наблюдения видно, что первая иномарка успела проехать перед приближающейся машиной медиков, а вторую скорая помощь зацепила передней частью автомобиля.
От удара машину повело в сторону. "В итоге водитель не справился с управлением и въехал в здание городского суда," - пишет мобильный репортёр.
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