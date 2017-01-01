Карета скорой помощи врезалась в здание городского суда в Саяногорске (ВИДЕО)

Автор: Scorpion19rus Дата публикации: 11:33

37

37 0

37

37 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199000

ДТП с участием кареты скорой медицинской помощи произошло в минувший понедельник, 18 декабря, в Саяногорске. Аварию и её последствия запечатлел на видео местный мобильный репортёр.По словам очевидцев, автомобиль медиков двигался в сторону городской больницы. В салоне находился пациент. Скорая, при этом, ехала с включенными проблесковыми маячками и в сопровождении звукового сигнала. "Проезжая перекрёсток, водитель скорой помощи, продолжил движение на красный свет - не убедившись в том, что его пропускают," - рассказывает автор видео.На кадрах с камер наблюдения видно, что первая иномарка успела проехать перед приближающейся машиной медиков, а вторую скорая помощь зацепила передней частью автомобиля.От удара машину повело в сторону. "В итоге водитель не справился с управлением и въехал в здание городского суда," - пишет мобильный репортёр.