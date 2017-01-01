Заснеженный Донецк сняли на видео
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 12:45
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Буквально в минувшие выходные местные жители наблюдали, как в городе зеленеет трава, расцветают розы, а на сирени - набухают почки. Теперь это все находится под снегом.
"Он начался в среду, под утро, сыпал не спеша, потом пошел сильнее," - рассказывает автор видео. С каждым получасом сугробы становились всё больше, а бульвар и другие пейзажи Донецка - всё красивее. "Набирают, соответственно, привлекательность для фотографа," - отмечает мобильный репортёр.
При этом, погода, по словам автора видео, внесла некоторые коррективы в движение общественного транспорта. Так, "немножко забастовали трамваи": из-за снега им сложно было подниматься в горку по Ленинскому проспекту. "Из двух ранних рейсов (около 8 утра) пришел только один трамвай; ещё один - припоздал," - рассказывает мобильный репортёр и добавляет, что некоторым приходилось уезжать на автобусе.
"А в это время где-то, не очень далеко, идет обстрел, долбят Горловку, Стаханов, Первомайск.... Но отсюда этого не слышно," - пишет жительница Донецка.
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