Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работа елочного базара у станции метро "Сокольники"

Работа елочного базара у станции метро "Сокольники"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12:33
  • 20
  • 0

Работа елочного базара у станции метро "Сокольники".

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

24 0
15:23 | denis947
Пожар в гаражах вспыхнул на Бакинской улице в Москве
22 0
12:10 | Uwis
В отдельных районах ВАО утренний туман еще не рассеялся
16 0
13:32 | denis947
Работа елочного базара на Тишинской площади