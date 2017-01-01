"Как после бомбёжки": жители Таганрога жалуются на состояние дороги на улице Сергея Шило
- Автор:
- Leonid Kondrov
- Дата публикации:
- 12:45
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- 26
По словам автора видео, разбитая проезжая часть на улице Сергея Шило ведёт к новому микрорайону. Его строили по постановлению областной администрации за 10 лет. Но дорогу и тротуары к нему - так и не сделали.
"Теперь денег у города нет, а жители проживающие вдоль этой дороги - а их более 2000 человек - должны пробираться к домам, детским садам по этой дороге," - сетует автор видео.
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