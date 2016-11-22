В сети магазинов "Магнолия" произошел сбой кассового оборудования

Автор: denis947 Дата публикации: 12:42

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В сети магазинов "Магнолия" произошел сбой кассового оборудования. Все магазины временно закрыты. Магазин на Страстном бульваре, д. 8А