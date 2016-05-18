"Работает СОБР": на поисково-спасательной станции "Крымский мост" состоялись учения силового подразделения

Автор: tim777 Дата публикации: 13:18

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20 декабря сотрудники СОБР Центральной оперативной таможни и поисково-спасательной станции «Крымский мост» провели совместные учения по силовому обеспечению специальных мероприятий. Подобная тренировка проводится впервые на территории поисково-спасательной станции «Крымский мост» (ПСС). Для проведения тактико-специальных занятий СОБР были выделены два судна на воздушной подушке типа «Славир-6», с которых сотрудники спецподразделения проводели высадку на ПСС. Во время учений использовалось штатное вооружение, а также индивидуальные средства бронезащиты, сигнальные ракеты и дымовые шашки. По легенде учений, неизвестные захватили сотрудников поисково-спасательной станции и разместили там оружие, боеприпасы и наркотические средства, незаконно ввезенные через государственную границу Российской Федерации. После того, как о происшествии проинформировано оперативное подразделение Федеральной таможенной службы России, специальный отряд быстрого реагирования Центральной оперативной таможни начинает оперативно-следственные мероприятия. Кроме того, в ходе учений была проведена эвакуация пострадавшего при штурме сотрудника СОБР.

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81 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199012

Комментарий: Исполняющий обязанности начальника Центральной оперативной таможни Александр Журавлёв