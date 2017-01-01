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Сильный туман опустился на Подмосковье

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:45
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Сильный туман опустился на Подмосковье, видимость сильно упала.

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