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Фотовыставка «Самая красивая страна» открылась на станции метро «Выставочная»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
13:34
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В галерее «Метро» на станции метро «Выставочная» Филёвской линии открылась экспозиция Русского географического общества «Самая красивая страна». Пассажиры могут увидеть здесь работы финалистов и победителей конкурса, который ежегодно проводит Русское географическое общество. Красота российской природы, поражающая бескрайними просторами, национальный колорит различных её уголков - в галерее можно увидеть, насколько многообразна наша страна и куда стоит поехать за новыми впечатлениями.

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