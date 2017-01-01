Фотовыставка «Самая красивая страна» открылась на станции метро «Выставочная»
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 13:34
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- 46
В галерее «Метро» на станции метро «Выставочная» Филёвской линии открылась экспозиция Русского географического общества «Самая красивая страна». Пассажиры могут увидеть здесь работы финалистов и победителей конкурса, который ежегодно проводит Русское географическое общество. Красота российской природы, поражающая бескрайними просторами, национальный колорит различных её уголков - в галерее можно увидеть, насколько многообразна наша страна и куда стоит поехать за новыми впечатлениями.
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