Годовалая сноубордистка умилила пользователей Сети
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:46
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Сообщается, что Кеш всего год. И как говорят ее родители, они хотели поставить дочку на сноуборд как можно раньше. Сначала девочка каталась на доске по дому, и вот наконец, впервые съехала по настоящему склону.
Правда, не все пользователи, посмотревшие эти кадры, оценили рвение родителей приобщить ребенка к сноуборду так рано. Некоторые считают, что девочка еще недостаточно окрепла для таких нагрузок.
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