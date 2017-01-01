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Годовалая сноубордистка умилила пользователей Сети

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:46
  • 19
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Эта сноубордистка еще вчера только научилась ходить, а сегодня уверенно стоит на доске.

Сообщается, что Кеш всего год. И как говорят ее родители, они хотели поставить дочку на сноуборд как можно раньше. Сначала девочка каталась на доске по дому, и вот наконец, впервые съехала по настоящему склону.

Правда, не все пользователи, посмотревшие эти кадры, оценили рвение родителей приобщить ребенка к сноуборду так рано. Некоторые считают, что девочка еще недостаточно окрепла для таких нагрузок.
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