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Новогодние плакаты развесили в Московском метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
15:12
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Новогодние плакаты развесили на станциях Московского метро. Метрополитен поздравляет пассажиров с Наступающим Новым 2018 годом.

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