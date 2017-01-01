Пожар в гаражах вспыхнул на Бакинской улице в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 15:23

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На юге Москвы днем в гаражном комплексе, по адресу: ул. Бакинская, д. 32, стр 7, вспыхнул пожар. Загорелся автомобиль и автозапчасти в одном из гаражных боксов. В гараже находился автомобиль "Рено". Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения за считанные минуты локализовали огонь и вскоре полностью ликвидировали пожар. Площадь пожара составила 10 кв. метров, сгорел автомобиль и личные вещи, хранившиеся в гараже. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара - обогрев печкой гаража в следствие чего вспыхнуло машинное масло.