Время идет, ремонт стоит

Автор: PAREN Дата публикации: 18:28

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Летом закрылся на ремонт один из выходов станции метро «Войковская». Так получилось, что этот выход ближайший к станции МЦК «Балтийская» Также из-за этого ремонта надо далеко идти, чтобы перейти на другую сторону Ленинградского шоссе. Когда летом закрыли этот выход, повесили информационный щит, где обещали открыть выход в Октябре, в Октябре появился другой информационный щит, в котором уже была другая дата. Самое интересное, что новая дата примерная, а не точная, как была первая дата. А так как за ограждение полная тишина, то есть не слышно каких либо звуков ремонта, скорее всего и в эту дату тоже не уложатся и завершения ремонта перенесут еще раз, на более дальний срок.