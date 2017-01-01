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Розы распустились во дворе дома в Москве

Автор:
Джелиза Роза
Дата публикации:
16:44
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На северо-западе Москвы, во дворе жилого дома на Пятницком шоссе распустились розы.

  • 19
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