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Тарифы на оплату проезда в общественном транспорте Москвы вырастут со 2 января

Автор:
Sargo
Дата публикации:
18:04
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Тарифы на проезд в общественном транспорте в Москве проиндексируют 2 января 2018 года.

  • 11
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